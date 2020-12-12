Число интернет-пользователей в Узбекистане — 22,1 миллиона

Количество пользователей интернета в Узбекистане достигло 22,1 миллиона человек, из них абонентов мобильного интернета — 19 миллионов, сообщило на пресс-конференции 11 декабря Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Отметим, что в феврале этого года Мининфоком сообщал о 22 миллионах интернет-пользователей, из которых мобильные пользователи так же составляли 19 миллионов человек.

В пресс-релизе министерства отмечается, что в 2020—2022 годах намерено повысить уровень охвата интернетом населенных пунктов по всей стране, в частности, довести количество портов широкополосного доступа до 2,5 миллиона единиц, проложить 20 тысяч км оптоволоконных кабелей и, наконец, посредством развития сетей сотовой связи довести охват населения мобильным интернетом до 95%.

Общая пропускная способность международной сети передачи данных с ноября 2018 года не изменилась и составляет 1200 Гбит/с. Цена для операторов и провайдеров снизилась на 36,1% и составила 45 тысяч сумов за 1 Мбит/с.

В 2020 году Мининфоком реализовал два проекта по развитию магистральных транспортных телеком-сетей. Проложено 19 тысяч км оптоволоконных линий связи (план на год — 10 тысяч км), их общая протяженность доведена до 55,6 тысячи км.

С начала года возведено и запущено в строй 4500 базовых станций мобильной связи, модернизировано 3000 станций. В результате, отмечает Мининфоком, уровень охвата мобильной связью населенных пунктов по стране составил 97%, а мобильным интернетом — 87%. За отчетный период выполнен монтаж 1 миллиона портов, их общее количество достигло 3 миллионов единиц.

Для обеспечения высокоскоростным интернетом школ, дошкольных организаций и объектов здравоохранения на 1 декабря проложено порядка 12,8 тысяч км оптоволоконных линий, в результате чего доступ к сети появился в 7150 школах (70% от общего числа по стране), 4581 дошкольных организаций (80%) и 2747 больниц и поликлиник (78%). К концу года намечено довести охват детских садов и объектов здравоохранения интернетом до 100%.

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