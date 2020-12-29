В Узбекистане планируется учредить День дружбы народов и всенародной солидарности, а также нагрудный знак "Дружба народов".

По данным пресс-службы верхней палаты Парламента, в том числе этот вопрос обсуждался в ходе заседания Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта, на котором был заслушан отчет председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров о текущем состоянии работы в области межнациональных отношений.

В частности, высказаны предложения о внесении в кратчайшие сроки в парламент законопроекта «О введении «Дня дружбы народов и всенародной солидарности», принятии постановления Правительства об учреждении нагрудного знака «Дружба народов».

В ходе заседания подчеркивалось, что сегодня представители более 130 наций и народностей, проживающих в нашей стране, используя равные права и возможности, предоставленные Конституцией и законами Узбекистана, эффективно трудятся в различных отраслях экономики и социальной сфере, области науки и культуры и вносят достойный вклад в процветание нашей Родины. Около 130 активистов национальных культурных центров, внесших в годы независимости достойный вклад в укрепление единства и сплоченности нашего народа, награждены почетными званиями, орденами и медалями. 14 инициативных и самоотверженных соотечественников различных национальностей удостоены звания Героя Узбекистана. В соответствии с указом Президента от 4 мая 2018 года в центре Республики Каракалпакстан, областных центров и города Ташкента созданы «Дома дружбы».

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