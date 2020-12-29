Узбекистан получил кредит Европейского банка реконструкции и развития на 150 млн долларов

Узбекистан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали заёмные соглашения на общую сумму 150 миллионов долларов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Мининвествнешторга.

Данные средства будут направлены на реализацию проектов "Программа поддержки жизненно важной инфраструктуры: кредит для поддержки электроэнергетического сектора" и "Строительство и реконструкция сетей для улучшения водоснабжения Музрабадского района Сурхандарьинской области путём строительства водовода из месторождений подземных вод "Октош" и "Пошхурт".

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в ходе церемонии подписания документов выразила готовность к оказанию всесторонней поддержки ускорению реформ в сферах финансово-банковского сектора и рынка капитала, так как создание совершенной и конкурентной среды, по мнению главы ЕБРР, позволит не только интенсифицировать привлечение иностранных инвестиций в экономику страны, но и стимулировать местные предприятия и население к активной предпринимательской деятельности.

В ходе диалога был предметно рассмотрен ход реализации ряда проектов в области энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и частного сектора на общую сумму более 1 миллиарда евро. Стороны обменялись мнениями о возможностях ускорения имплементации данных проектов, а также о перспективных механизмах взаимодействия по преодолению негативного воздействия пандемии на экономику Узбекистана.