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  • 11 декабрь 2020 10:39
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Репер Моргенштерн со своим легендарным "Мерседесом" приехал в Узбекистан

Репер Моргенштерн со своим легендарным "Мерседесом" приехал в УзбекистанРепер Моргенштерн со своим легендарным "Мерседесом" приехал в Узбекистан, сообщает Podrobno.uz.

 

Об этом в своем Instagram рассказал сам репер, выложив видео возле столичного отеля Hilton.

 

Моргенштерн отметил, что уже в скором времени автомобиль будет передан узбекистанцу, который его выиграл.

 

Напомним, в конце октября стало известно, что парень из Бухары с ником @aza_1002 выиграл легендарный Mercedes-Benz от репера Моргенштерна. О розыгрыше элитной иномарки репер объявил на своей странице в "Инстаграм".

 

По его словам, год назад, 30 августа, вышел в свет клип "Новый мерин". Символично, что на юбилей клипа рэпер решил подарить машину одному из подписчиков.

 

"Легендарная тачка требует легендарного финала", – пояснил на своей странице Алишер Моргенштерн.

 

Позже, узнав ставки на растаможку автомобилей в Узбекистане, репер пришел в ужас.

 

Так, например, в интервью Юрию Дудю он пожаловался на дорогое таможенное оформление импортных автомобилей, ввозимых в Узбекистан, заявив, что на "растаможку" Mercedes-Benz ему потребовалось два миллиона рублей.

 

Однако, несмотря на все преграды, Моргенштерн добрался до Узбекистана и пообещал снять здесь очередное крутое видео для своего канала.


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