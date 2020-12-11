Репер Моргенштерн со своим легендарным "Мерседесом" приехал в Узбекистан, сообщает Podrobno.uz.

Об этом в своем Instagram рассказал сам репер, выложив видео возле столичного отеля Hilton.

Моргенштерн отметил, что уже в скором времени автомобиль будет передан узбекистанцу, который его выиграл.

Напомним, в конце октября стало известно, что парень из Бухары с ником @aza_1002 выиграл легендарный Mercedes-Benz от репера Моргенштерна. О розыгрыше элитной иномарки репер объявил на своей странице в "Инстаграм".

По его словам, год назад, 30 августа, вышел в свет клип "Новый мерин". Символично, что на юбилей клипа рэпер решил подарить машину одному из подписчиков.

"Легендарная тачка требует легендарного финала", – пояснил на своей странице Алишер Моргенштерн.

Позже, узнав ставки на растаможку автомобилей в Узбекистане, репер пришел в ужас.

Так, например, в интервью Юрию Дудю он пожаловался на дорогое таможенное оформление импортных автомобилей, ввозимых в Узбекистан, заявив, что на "растаможку" Mercedes-Benz ему потребовалось два миллиона рублей.

Однако, несмотря на все преграды, Моргенштерн добрался до Узбекистана и пообещал снять здесь очередное крутое видео для своего канала.