Президент примет участие в саммите ЕАЭС

В мероприятии примут участие лидеры государств-членов ЕАЭС — России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении, а также наблюдателя — Молдовы, и приглашенной страны — Кубы.
Одним из основных вопросов повестки дня является предоставление Узбекистану статуса государства-наблюдателя при организации.
Ожидается, что глава государства в своем выступлении обозначит приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.
Напомним, в мае этого года Олий Мажлис Узбекистана одобрил предложение об участии страны в деятельности Евразийского экономического союза в качестве наблюдателя.