Президент примет участие в саммите ЕАЭС

По приглашению президента Беларуси, председателя Высшего Евразийского экономического совета Александра Лукашенко 11 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии примут участие лидеры государств-членов ЕАЭС — России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении, а также наблюдателя — Молдовы, и приглашенной страны — Кубы.

Одним из основных вопросов повестки дня является предоставление Узбекистану статуса государства-наблюдателя при организации.

Ожидается, что глава государства в своем выступлении обозначит приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.

Напомним, в мае этого года Олий Мажлис Узбекистана одобрил предложение об участии страны в деятельности Евразийского экономического союза в качестве наблюдателя.

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