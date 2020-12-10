Президент поручил привлечь бизнес на развитие спортивной инфраструктуры на местах

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 9 декабря состоялось видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению проводимой работе в сфере туризма.

На совещании также обсуждены вопросы широкого вовлечения людей в массовый спорт.

Сегодня только 19% населения страны охвачено физической культурой и спортом. Все более учащаются проблемы, связанные с нездоровым образом жизни, чрезмерным употреблением продуктов с высоким содержанием соли, сахара, жиров, мучных блюд и хлебной продукции.

Хорошо известно, что коронавирусная инфекция протекает особенно тяжело у людей с избыточным весом, сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. Это вновь подчеркивает важность здорового образа жизни и занятия спортом.

Указом главы государства от 30 октября этого года определены важные меры по широкому утверждению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта. В частности, стоит задача создания в районных центрах и городах «Дорожек здоровья» протяженностью 3-5 километров.

На совещании даны поручения по формированию адресного перечня «дорожек», началу строительных работ, созданию всех удобств для пешеходов и велосипедистов.

Особое внимание Президент уделил развитию спортивной инфраструктуры на местах. Даны указания по привлечению предпринимателей для строительства частных спортивных сооружений, площадок для воркаута, мини-футбола, бадминтона, стритбола, фитнес-залов.

Отмечено, что в нашей стране необходимо развивать спортивный туризм, проводя международные соревнования. В частности, будут организованы состязания по мотоспорту и велоспорту, для которых разработают маршрут из регионов до Бостанлыкского района.

Планируются спортивные испытания среди населения для определения физической готовности и льготы их победителям. Подчеркнута необходимость их проведения в первую очередь среди школьников, а в дальнейшем – других категорий населения.

Как известно, каждый район и город страны специализированы на приоритетных, перспективных и развивающихся видах спорта. В связи с этим необходимо регулярно проводить в регионах крупные соревнования и готовить талантливых атлетов исходя из специализации. С этой целью Национальному олимпийскому комитету рекомендовано обеспечить тесную работу спортивных федераций в районах и городах, развивать олимпийское движение на местах.

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