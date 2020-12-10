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  • 10 декабрь 2020 9:38
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Футболистам, участвовавшим в драке на поле в Фергане, определили наказание

Футболистам, участвовавшим в драке на поле в Фергане, определили наказаниеАссоциация футбола Узбекистана озвучила решение по факту потасовки с участием футболистов, судей и болельщиков в ходе матча Про-лиги между командами из Ферганской области «Турон» и «Нефтчи». Об этом сообщает «Даракчи».

 

Специальная рабочая группа экспертов АФУ совместно с МВД и всеми организациями, ответственными за организацию матча «Нефтчи» - «Турон», провела расследование конфликта.

 

По завершении расследования по каждому делу вся необходимая информация, а также протокол игры, заявления супервайзера и комиссара матча, видеоматериалы беспорядков были переданы в Дисциплинарный комитет АФУ.

 

Решением Ассоциации футбола Узбекистана, участвовавшие в драке футболисты «Нефтчи» наказаны следующим образом:

- нанесший главному арбитру матча удар ногами футболист Джамшид Туракулов отстранен от футбольной деятельности на 10 лет

-футболисты Абдураимов, Зокиров и Кобулов за нападение на арбитров отстранены от футбольной деятельности на один год, а также им придется заплатить штраф в размере 15 млн сумов.

-футболист Тошматов отстранен от официальных игр на 10 матчей за нападение на помощника судьи.

 

По окончании матча болельщики устроили беспорядки на футбольном поле и прилегающих территориях, а руководство футбольного клуба «Нефтчи» не обеспечило адекватных мер по поддержанию общественного порядка.

 

Таким образом, клуб оштрафован на 100 млн сумов и 3 домашних матча проведет без болельщиков.


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