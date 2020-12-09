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  • 9 декабрь 2020 10:32
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Частники начнут принимать экзамены по вождению с апреля

Частники начнут принимать экзамены по вождению с апреля

С 1 апреля следующего года предприниматели, обладающие лицензией на оказание негосударственных образовательных услуг по подготовке.и повышению квалификации водителей автомототранспортных средств и городского электротранспорта, получат право проведения теоретических и практических экзаменов для получения водительского удостоверения всех категорий на управление всеми видами автомототранспорта (кроме (троллейбусов и трамваев).

 

Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана «О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сферы, регулируемые государством» (ПП-4913, 7 декабря 2020 года), сообщил канал «Правовая информация» Министерства юстиции.

 

Документом намечена реализация проекта «Государственные функции — возможность для бизнеса» и определены первоначальные направления для привлечения частного сектора в сферу госуправления.

 

Согласно вводимым требованиям, при приёме экзаменов должен быть исключён человеческий фактор, т. е. они будут проводиться полностью автоматизированно.

 

Экзамены будут проводиться под непосредственным или онлайн-наблюдением представителя Государственной службы безопасности дорожного движения.

 

Стоимость услуг по проведению экзаменов устанавливается предпринимателями самостоятельно, а полученные средства будут полностью оставаться в их распоряжении.

 

Успешно сдавшие теоретические и практические экзамены будут выдаваться специальные защищённые сертификаты, служащие основанием для получения водительского удостоверения.

 

Реквизиты сертификатов будут предоставляться предпринимателями в центры государственных услуг и органы внутренних дел в автоматизированном порядке.

 

ИСТОЧНИК


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