Камеры и радары на дорогах смогут устанавливать предприниматели

С 1 марта следующего года предприниматели смогут устанавливать специальные автоматизированные программно-технические средства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает gazeta.uz.

Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана «О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сферы, регулируемые государством» (ПП-4913, 7 декабря 2020 года), сообщил канал «Правовая информация» Министерства юстиции.

Документом намечена реализация проекта «Государственные функции — возможность для бизнеса» и определены первоначальные направления для привлечения частного сектора в сферу госуправления.

Места для установки средств фиксации нарушений будут закрепляться за предпринимателями посредством электронного аукциона. Эти места будут выделяться на неограниченный срок с правом передачи другому предпринимателю.

В рамках проекта запланировано в 2021—2022 годах установить в общей сложности 3356 та интеллектуальных видеокамер и 763 стационарных радаров.