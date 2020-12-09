Власти Узбекистана опровергли слухи о принятии постановления, которым разрешено многоженство

Власти Узбекистана опровергли слухи о принятии постановления правительства, которым разрешено многоженство, сообщает Podrobno.uz

"В социальных сетях и мессенджере Telegram распространяется информация о якобы принятии постановления Кабинета Министров №3535 от 17.11.2020 г., согласно которому в Узбекистане разрешено многоженство. Данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении властей.

Напомним, что согласно Уголовному кодексу Узбекистана, многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства, – наказывается штрафом от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.

Кроме того, в соответствии со статьей 16 Семейного кодекса не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом зарегистрированном браке.