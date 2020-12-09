Фильм "Две тысячи песен Фариды" вошел в список номинантов премии "Золотой глобус"

Кинокартина "Две тысячи песен Фариды" вошла в список номинантов на 78-ю премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает "Узбеккино".

Всего в списке 138 фильмов на иностранном языке из 77 стран.

Сюжет "Две тысячи песен Фариды" повествует о влиянии политической обстановки, происходящей в Туркестане в начале прошлого века, на жителей этой страны. Все события кинокартины показаны на примере одной семьи.

Ранее оскаровский комитет Узбекистана выдвинул "Две тысячи песен Фариды" от имени Узбекистана на "Оскар". Картина будет участвовать в конкурсной номинации "Лучший международный художественный фильм".

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