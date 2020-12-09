» » » «Второй волны COVID-19 не избежать» — Минздрав
﻿
  • 9 декабрь 2020 10:09
  • 72

«Второй волны COVID-19 не избежать» — Минздрав

«Второй волны COVID-19 не избежать» — МинздравУзбекистан ведет подготовку ко второй волне коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев на встрече с послом Индии в Ташкенте Манишем Прабхатом в понедельник. Об этом пишет gazeta.uz.

 

По данным Минздрава, «посол высоко оценил осуществляемые в стране под руководством президента меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, благодаря чему в данное время заметно сократились случаи заболеваемости».

 

В свою очередь министр отметил, что стабильность ситуации не успокаивает.

 

«Есть понимание, что по опыту многих стран второй волны COVID-19 не избежать. Для этого в стране ведется работа по подготовке к ней. Было сказано, что на время затишья была оставлена работа около 40 больниц из более 150, остальные были законсервированы, чтобы при необходимости они снова смогли принимать больных с коронавирусом», — говорится в сообщении министерства.

 

Маниш Прабхат также отметил, что в Индии ведется разработка трех вакцин от коронавируса, две из которых находятся на втором, а одна — на третьем этапе клинических испытаний. Посол отметил, что в дальнейшем эти вакцины могут быть полезны и для населения Узбекистана.

 

Посол предложил наладить тесное сотрудничество по программе обмена студентами. Он отметил, что молодежь Индии все больше проявляет заинтересованность в обучении в медицинских вузах Узбекистана.


Похожие статьи:
﻿
В Минздраве считают, что второй волны COVID-19 не избежать

В Минздраве считают, что второй волны COVID-19 не избежать

Новости Узбекистана
﻿
Ожидается ли в Узбекистане вторая волна коронавируса? Ответ министра здравоохранения

Ожидается ли в Узбекистане вторая волна коронавируса? Ответ министра здравоохранения

Новости Узбекистана
﻿
К июню 2021 года планируется вакцинировать от COVID-19 до 60% населения Узбекистана

К июню 2021 года планируется вакцинировать от COVID-19 до 60% населения Узбекистана

Новости Узбекистана
﻿
Шавкат Мирзиёев поручил изучить возможности закупки вакцин и вакцинации населения

Шавкат Мирзиёев поручил изучить возможности закупки вакцин и вакцинации населения

Новости Узбекистана
﻿
«Мы не скрываем болезнь» — глава Минздрава о коронавирусе

«Мы не скрываем болезнь» — глава Минздрава о коронавирусе

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика