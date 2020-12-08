В Минздраве считают, что второй волны COVID-19 не избежать

В Министерстве здравоохранения Узбекистана считают, что по опыту многих других стран второй волны COVID-19 не избежать, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на сообщение министерства.

Об этом стало известно по итогам встречи главы Минздрава Абдухакима Хаджибаева с послом Индии в Узбекистане Манишем Прабхатом.

В ходе переговоров министр отметил, что стабильность ситуации (с коронавирусом – прим. редакции) не успокаивает.

"Есть понимание, что по опыту многих других стран второй волны COVID-19 не избежать. Для этого в стране ведется работа по подготовке к ней", – отметили в Минздраве.

Было сказано, что на время затишья в стране было оставлено работать около 40 больниц из более 150, остальные законсервировали, чтобы при необходимости они снова смогли принимать больных с коронавирусом.

Посол со своей стороны отметил, что население Узбекистана проявило высокий уровень дисциплины и ответственности в период пандемии, что способствовало достижению хороших результатов и позволило правительству держать ситуацию под контролем и по сей день.

Стороны также обсудили векторы дальнейшего сотрудничества. В их числе развитие действующих инвестиционных проектов и привлечение новых инвесторов в Узбекистан, налаживание совместного фармацевтического производства.

Маниш Прабхат отметил, что в данное время в Индии работают над созданием 3 вакцин от коронавируса, 2 из которых находятся на втором, а одна – на третьем этапе. Посол отметил, что в дальнейшем эти вакцины могут быть полезны и для населения Узбекистана.

Также со стороны посла озвучены предложения о налаживании тесного сотрудничества по программе обмена студентами. Он отметил, что молодежь Индии все больше проявляет заинтересованность в обучении в медицинских вузах Узбекистана.