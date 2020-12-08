Президент помиловал 104 осужденных

Среди помилованных – 13 граждан иностранных государств, 9 мужчин старше 60 лет, 1 женщина, 21 лицо, участвовавшее в деятельности запрещенных организаций.

В связи с 28-летием принятия Конституции Республики Узбекистан Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым подписан Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

Указом в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан помилованы 104 гражданина, отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

Из числа помилованных 6 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 50 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 7 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 41 лица.

Среди помилованных – 13 граждан иностранных государств, 9 мужчин старше 60 лет, 1 женщина, 21 лицо, участвовавшее в деятельности запрещенных организаций.

В рамках реализации Указа ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

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