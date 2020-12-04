В Узбекистане могут запустить производство электромобилей Bentley

«Узавтосаноат» ведет переговоры с британской компанией Bentley о выпуске новых электромобилей с 2021 года. Об этом сообщает

По имеющимся данным, на узбекском рынке планируется выпуск гибридных автомобилей с двумя видами электроэнергии. К 2025 году под этой маркой ожидается выпуск шести различных гибридных электромобилей.

В «Узавтосаноат» пока официально не подтвердили данную информацию.

Компания Bentley планирует полностью перейти на производство электромобилей в течение десяти лет. Автопроизводитель перестанет выпускать машины с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. Первый электромобиль Bentley планирует представить к 2025 году. В следующем году производитель готовится выпустить две модели гибридных автомобилей.