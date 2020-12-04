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  • 4 декабрь 2020 10:06
  • 28

В Узбекистане могут запустить производство электромобилей Bentley

В Узбекистане могут запустить производство электромобилей Bentley

«Узавтосаноат» ведет переговоры с британской компанией Bentley о выпуске новых электромобилей с 2021 года. Об этом сообщает kun.uz.

 

По имеющимся данным, на узбекском рынке планируется выпуск гибридных автомобилей с двумя видами электроэнергии. К 2025 году под этой маркой ожидается выпуск шести различных гибридных электромобилей.

 

В «Узавтосаноат» пока официально не подтвердили данную информацию.

 

Компания Bentley планирует полностью перейти на производство электромобилей в течение десяти лет. Автопроизводитель перестанет выпускать машины с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. Первый электромобиль Bentley планирует представить к 2025 году. В следующем году производитель готовится выпустить две модели гибридных автомобилей.


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