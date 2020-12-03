Установлены дополнительные выходные в 2021 году

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году», сообщило Министерство юстиции.

Документом для полноценного отдыха граждан установлены следующие дополнительные нерабочие дни:

·2 сентября — четверг;

·3 сентября — пятница.

Выходной день с субботы 27 марта 2021 года переносится на понедельник 22 марта.

Указом определено, что 2 января (суббота), 20 марта (суббота), 22 марта (понедельник) и 4 сентября (суббота) 2021 года являются нерабочими днями для всех работников вне зависимости от вида рабочей недели.

Таким образом, в новогодние праздники жителей Узбекистана ждет трехдневный непрерывный отдых. В соответствии с документом, 2 января объявлен выходным днем для всех работников, независимо от вида рабочей недели. Из этого следует, что узбекистанцы будут отдыхать три дня подряд: с 1 января (пятница) по 3 января (воскресенье) 2021 года включительно.