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  • 3 декабрь 2020 23:38
  • 39

Архивную справку, подтверждающую высшее и среднее специальное образование, теперь можно получить онлайн

Архивную справку, подтверждающую высшее и среднее специальное образование, теперь можно получить онлайнАрхивную справку, подтверждающую высшее и среднее специальное образование, теперь можно получить онлайн, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

 

"Для этого необходимо авторизоваться на Едином портале и заполнить заявление. Архивная справка будет сформирована в течение 5 рабочих дней и отправлена в ваш личный кабинет на ЕПИГУ в электронном виде. Услуга абсолютно бесплатна", – отметили в ЕПИГУ.

 

Для получения архивной справки, подтверждающей высшее и среднее специальное образование, перейдите по следующей ссылке.


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