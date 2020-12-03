Архивную справку, подтверждающую высшее и среднее специальное образование, теперь можно получить онлайн, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

"Для этого необходимо авторизоваться на Едином портале и заполнить заявление. Архивная справка будет сформирована в течение 5 рабочих дней и отправлена в ваш личный кабинет на ЕПИГУ в электронном виде. Услуга абсолютно бесплатна", – отметили в ЕПИГУ.

Для получения архивной справки, подтверждающей высшее и среднее специальное образование, перейдите по следующей ссылке.