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  • 3 декабрь 2020 9:01
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Фаррух Закиров стал лауреатом межгосударственной премии «Звезды Содружества»

Фаррух Закиров стал лауреатом межгосударственной премии «Звезды Содружества»

В Министерстве культуры Узбекистана состоялась церемония награждения народного артиста Фарруха Закирова межгосударственной премией «Звезды Содружества».

 

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры, в связи с распространением пандемии коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате.

 

Межгосударственная премия «Звезды Содружества» учреждена в 2008 году. Лауреатами премии «Звезды Содружества» являются видные деятели науки, образования, культуры и искусства, общественные деятели государств–участников СНГ.

 

Премия присуждается ежегодно за крупный вклад и достижения:

- в области науки и образования;

- в области культуры и искусства;

- в гуманитарной деятельности.

 

Фаррух Закиров стал лауреатом межгосударственной премии «Звезды Содружества»

Премия «Звезды Содружества» присуждается лицам из государств СНГ, являющихся участниками соглашения о совете по гуманитарному сотрудничеству государств–участников СНГ и/или договора о создании межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран содружества.

 

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