Фаррух Закиров стал лауреатом межгосударственной премии «Звезды Содружества»

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры, в связи с распространением пандемии коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате.
Межгосударственная премия «Звезды Содружества» учреждена в 2008 году. Лауреатами премии «Звезды Содружества» являются видные деятели науки, образования, культуры и искусства, общественные деятели государств–участников СНГ.
Премия присуждается ежегодно за крупный вклад и достижения:
- в области науки и образования;
- в области культуры и искусства;
- в гуманитарной деятельности.