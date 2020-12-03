Фаррух Закиров стал лауреатом межгосударственной премии «Звезды Содружества»

В Министерстве культуры Узбекистана состоялась церемония награждения народного артиста Фарруха Закирова межгосударственной премией «Звезды Содружества».

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры, в связи с распространением пандемии коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате.

Межгосударственная премия «Звезды Содружества» учреждена в 2008 году. Лауреатами премии «Звезды Содружества» являются видные деятели науки, образования, культуры и искусства, общественные деятели государств–участников СНГ.

Премия присуждается ежегодно за крупный вклад и достижения:

- в области науки и образования;

- в области культуры и искусства;

- в гуманитарной деятельности.

Премия «Звезды Содружества» присуждается лицам из государств СНГ, являющихся участниками соглашения о совете по гуманитарному сотрудничеству государств–участников СНГ и/или договора о создании межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран содружества.

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