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  • 3 декабрь 2020 8:59
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В Узбекистане 22 сентября официально объявлено "Днем без автомобилей"

В Узбекистане 22 сентября официально объявлено "Днем без автомобилей"В Узбекистане 22 сентября официально объявлено "Днем без автомобилей", сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

 

Это предусмотрено постановлением правительства "О дополнительных мерах по поддержке здорового образа жизни населения и повышению физической активности".

 

Пока детальных комментариев, как будет проводиться этот день, нет. Во время обсуждения документа планировалось, что в этот день в республике на сутки будет ограничено движение транспорта. Исключение составит спецтранспорт, такси, службы доставки, скорой помощи, общественный транспорт. Личным транспортом можно будет пользоваться в случаях крайней необходимости.

 

Если эти требования будут введены, непонятно, как будут определять и наказывать нарушителей, так как в действующем Административном кодексе нет подобного штрафа.

 

Кроме того, с 1 декабря этого года сотрудникам хокимиятов, руководителям государственных ведомств и организаций, а также их заместителям рекомендовано хотя бы раз в неделю не пользоваться автомобилем.

 

Еще один важный момент – до 1 апреля будущего года будут организованы специальные "коридоры здоровья" для пешеходов и велосипедистов. Здесь будут установлены знаки, запрещающие парковку автомобилей, и специальные ограждения.


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