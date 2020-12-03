В Узбекистане 22 сентября официально объявлено "Днем без автомобилей", сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

Это предусмотрено постановлением правительства "О дополнительных мерах по поддержке здорового образа жизни населения и повышению физической активности".

Пока детальных комментариев, как будет проводиться этот день, нет. Во время обсуждения документа планировалось, что в этот день в республике на сутки будет ограничено движение транспорта. Исключение составит спецтранспорт, такси, службы доставки, скорой помощи, общественный транспорт. Личным транспортом можно будет пользоваться в случаях крайней необходимости.

Если эти требования будут введены, непонятно, как будут определять и наказывать нарушителей, так как в действующем Административном кодексе нет подобного штрафа.

Кроме того, с 1 декабря этого года сотрудникам хокимиятов, руководителям государственных ведомств и организаций, а также их заместителям рекомендовано хотя бы раз в неделю не пользоваться автомобилем.

Еще один важный момент – до 1 апреля будущего года будут организованы специальные "коридоры здоровья" для пешеходов и велосипедистов. Здесь будут установлены знаки, запрещающие парковку автомобилей, и специальные ограждения.