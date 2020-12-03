В Узбекистане создан благотворительный фонд, который займется помощью онкобольным

В Узбекистане создан благотворительный фонд "Ишонч", который займется помощью онкобольным, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на Минздрав.

Фонд создан при Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии. Его целью является оказание финансовой поддержки людям с тяжелыми заболеваниями различного происхождения, их семьям, а также лечебным и иным учреждениям, врачам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с онкологическим заболеваниями.

Также целями фонда являются:

·организация обеспечения лекарствами, медицинскими препаратами, медицинским оборудованием, исследований, процедур, а также протезов, инвалидных колясок и других средств реабилитации;

·организация безвозмездного ухода, поддержки, социальной и трудовой реабилитации профильных больных;

·организация психологических консультаций, юридической и информационной поддержки.

"В Узбекистане действует немало организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, среди них есть и те, которые оказывают индивидуальную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Наша цель – помимо оказания медицинской помощи пациентам внести вклад в развитие онкологической службы, увеличение показателей выздоровления. Также в отличие от женщин и детей мужчины являются не "трендовыми" получателями пожертвований. Во многих случаях мужской пол остается наедине со страшной болезнью. Статистика и практика показывает, что мужчине среднего и старшего возраста получить благотворительную помощь труднее, чем остальным", – отметила исполнительный директор благотворительного фонда "Ишонч" Дилноза Агзамходжаева.

Именно поэтому, добавила она, для начала деятельности фонда "Ишонч" было решено выбрать приоритетное направление – мужское здоровье. Затем фонд намерен охватить другие группы пациентов и поддержать исследования в области онкологии.

Напомним, в 2019 году в стране было выявлено 24 648 новых случаев злокачественных новообразований (10 511 и 14 137 у пациентов мужского и женского пола соответственно).

В структуре общей заболеваемости злокачественных новооброзований в данное время лидирующие позиции сохраняют рак молочной железы, желудка и шейки матки. А в структуре заболеваемости злокачественных новооброзований у мужчин за 2019 год лидирующие места занимают злокачественные новооброзования желудка, бронхов и легких, а также головного мозга.