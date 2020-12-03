В Узбекистане началась рассылка SMS-сообщений с информацией о долгах за газ. За первый день должники оплатили около 50 млн сумов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на "Худудгазтаъминот".

"В экспериментальном порядке была осуществлена рассылка SMS-оповещений, информирующих потребителей о необходимости погасить задолженность за использованный природный газ. Первые 3450 сообщений на мобильный телефон получили жители районов Ташкентской области. В течение дня после получения смс-оповещения они внесли оплату за газ в размере около 50 миллионов сумов", – отметили в компании.

Учитывая эффективность использования современных средств связи, позволяющих информировать потребителей газа, абонентской службой компании было разослано еще 63 тысячи SMS-оповещений жителям других регионов страны.

В "Худудгазтаъминот" также сообщили, что в настоящее время тестируется личный кабинет потребителя природного газа, посредством которого абоненты смогут получать информацию об имеющейся задолженности, предоплате, объемах потребления газа и оплате счетов.

Кроме того, для жителей создана возможность осуществлять оплату за газ в режиме онлайн через платежные системы Payme, Click, Paynet, а также через пункты приема оплаты коммерческих банков на местах.