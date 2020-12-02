В Казани открылась бизнес-миссия Made in Uzbekistan

1 декабря в отеле «Корстон» в Казани состоялось торжественное открытие бизнес-миссии Made in Uzbekistan. Перед гостями выступили вице-премьер – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов и председатель правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Шамиль Агеев. По видеосвязи к участникам бизнес-миссии обратился первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов.

«Буквально вчера Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону вопросы сотрудничества между нашими странами, в том числе по борьбе с пандемией, и предстоящий в декабре саммит стран СНГ. Правительство Татарстана также ставит сотрудничество с Узбекистаном на самый высокий уровень. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие даст новые идеи, поможет установить новые контакты, а наше сотрудничество будет развиваться», – поделился Каримов.

«Сегодняшнее мероприятие является продолжением бизнес-миссии по России. Начало было положено на днях в Самаре, где состоялась очень насыщенная по программе и по результативности «Зеленая неделя». Россия является крупным торговым партнером и инвестором в экономику Узбекистана. Товарооборот между странами растет, но наши лидеры поставили перед нами большие амбициозные планы – довести его до 10 миллиардов. Я думаю, что бизнес-миссия будет способствовать достижению этих целей», – сообщил гостям Асадов.

Специально для участия в мероприятии в Казань прилетели повара из Ташкента: в огромном казане они приготовили фирменный узбекский плов с бараниной и угостили посетителей самсой. Завтра, 2 декабря, бизнес-миссия продолжит свою работу. В «Корстоне» представлена продукция современных узбекских производителей. В 15:00 в бальном зале пройдет театрализованное шоу в честь Нового года и модный показ. В рамках деловой программы бизнес-миссии проходят: панельные дискуссии и круглые столы, презентации на темы экспортного потенциала Узбекистана и широких возможностей для инвестиционных проектов, встречи узбекских производителей с российскими предпринимателями. Для очного или онлайн-участия в деловой программе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.