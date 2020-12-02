В Казани открылась бизнес-миссия Made in Uzbekistan

1 декабря в отеле «Корстон» в Казани состоялось торжественное открытие бизнес-миссии Made in Uzbekistan. Перед гостями выступили вице-премьер – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов и председатель правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Шамиль Агеев. По видеосвязи к участникам бизнес-миссии обратился первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов.
Специально для участия в мероприятии в Казань прилетели повара из Ташкента: в огромном казане они приготовили фирменный узбекский плов с бараниной и угостили посетителей самсой. Завтра, 2 декабря, бизнес-миссия продолжит свою работу. В «Корстоне» представлена продукция современных узбекских производителей. В 15:00 в бальном зале пройдет театрализованное шоу в честь Нового года и модный показ. В рамках деловой программы бизнес-миссии проходят: панельные дискуссии и круглые столы, презентации на темы экспортного потенциала Узбекистана и широких возможностей для инвестиционных проектов, встречи узбекских производителей с российскими предпринимателями. Для очного или онлайн-участия в деловой программе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.
Участие в бизнес-миссии примут представители более 100 компаний, ориентированных на экспорт: производители сельскохозяйственной продукции, меховых изделий, обуви, джинсовой ткани и трикотажа, бытовой техники и электроники, оборудования для трансформаторных подстанций, а также винодельческие компании. Доля экспорта во внешнеторговом обороте Узбекистана увеличивается с каждым годом. В 2019 году экспорт достиг 13 677,0 млн. долларов США, темпы роста – 45,5 %.
Цели проекта Made in Uzbekistan – продемонстрировать продукцию узбекских предприятий, повысить экспортный потенциал страны и выстроить долгосрочное сотрудничество с зарубежными странами. За два года его существования были организованы бизнес-миссии в Индию, Беларусь, Таджикистан, Афганистан и Туркменистан. В России проект представлен впервые: в его рамках уже прошла «Зеленая неделя» в Самаре, в дальнейшем планируются мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. Организатором Made in Uzbekistan выступает Агентство по продвижению экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. В период пандемии в отеле «Корстон» предусмотрено соблюдение всех требований Роспотребнадзора.