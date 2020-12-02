» » » В Казани открылась бизнес-миссия Made in Uzbekistan
﻿
  • 2 декабрь 2020 11:20
  • 67

В Казани открылась бизнес-миссия Made in Uzbekistan

1 декабря в отеле «Корстон» в Казани состоялось торжественное открытие бизнес-миссии Made in Uzbekistan. Перед гостями выступили вице-премьер – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов и председатель правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Шамиль Агеев. По видеосвязи к участникам бизнес-миссии обратился первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов.

 

В Казани открылась бизнес-миссия Made in Uzbekistan

 

 

«Буквально вчера Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону вопросы сотрудничества между нашими странами, в том числе по борьбе с пандемией, и предстоящий в декабре саммит стран СНГ. Правительство Татарстана также ставит сотрудничество с Узбекистаном на самый высокий уровень. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие даст новые идеи, поможет установить новые контакты, а наше сотрудничество будет развиваться», – поделился Каримов.

 

«Сегодняшнее мероприятие является продолжением бизнес-миссии по России. Начало было положено на днях в Самаре, где состоялась очень насыщенная по программе и по результативности «Зеленая неделя». Россия является крупным торговым партнером и инвестором в экономику Узбекистана. Товарооборот между странами растет, но наши лидеры поставили перед нами большие амбициозные планы – довести его до 10 миллиардов. Я думаю, что бизнес-миссия будет способствовать достижению этих целей», – сообщил гостям Асадов.

 

Специально для участия в мероприятии в Казань прилетели повара из Ташкента: в огромном казане они приготовили фирменный узбекский плов с бараниной и угостили посетителей самсой. Завтра, 2 декабря, бизнес-миссия продолжит свою работу. В «Корстоне» представлена продукция современных узбекских производителей. В 15:00 в бальном зале пройдет театрализованное шоу в честь Нового года и модный показ. В рамках деловой программы бизнес-миссии проходят: панельные дискуссии и круглые столы, презентации на темы экспортного потенциала Узбекистана и широких возможностей для инвестиционных проектов, встречи узбекских производителей с российскими предпринимателями. Для очного или онлайн-участия в деловой программе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.

 

Участие в бизнес-миссии примут представители более 100 компаний, ориентированных на экспорт: производители сельскохозяйственной продукции, меховых изделий, обуви, джинсовой ткани и трикотажа, бытовой техники и электроники, оборудования для трансформаторных подстанций, а также винодельческие компании. Доля экспорта во внешнеторговом обороте Узбекистана увеличивается с каждым годом. В 2019 году экспорт достиг 13 677,0 млн. долларов США, темпы роста – 45,5 %.

 

Цели проекта Made in Uzbekistan – продемонстрировать продукцию узбекских предприятий, повысить экспортный потенциал страны и выстроить долгосрочное сотрудничество с зарубежными странами. За два года его существования были организованы бизнес-миссии в Индию, Беларусь, Таджикистан, Афганистан и Туркменистан. В России проект представлен впервые: в его рамках уже прошла «Зеленая неделя» в Самаре, в дальнейшем планируются мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. Организатором Made in Uzbekistan выступает Агентство по продвижению экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. В период пандемии в отеле «Корстон» предусмотрено соблюдение всех требований Роспотребнадзора.


Похожие статьи:
﻿
Владимир Путин посетит Узбекистан 18−19 октября

Владимир Путин посетит Узбекистан 18−19 октября

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Экспортная продукция под отечественной маркировкой укрепляет свои позиции на мировом рынке

Экспортная продукция под отечественной маркировкой укрепляет свои позиции на мировом рынке

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Выставка Made in Uzbekistan пройдет в Ашхабаде

Выставка Made in Uzbekistan пройдет в Ашхабаде

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
В Душанбе пройдет выставка «Сделано в Узбекистане» и совместный бизнес-форум

В Душанбе пройдет выставка «Сделано в Узбекистане» и совместный бизнес-форум

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Делегация Узбекистана приняла участие в заседании Комитета

Делегация Узбекистана приняла участие в заседании Комитета "Узбекистан - ЕС"

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий

© Master Media Production & Broadcast 2020

Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешается только при условии указании ссылки на наш ресурс.

Copyright © 2019 STV.UZ. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

  • Яндекс.Метрика
  • счетчик
Яндекс.Метрика