Узбекистан получит статус наблюдателя ЕАЭС в декабре

Узбекистан в декабре получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом во вторник заявил директор департамента Министерства промышленности и торговли России Михаил Анисимов.

«Кроме того, как известно, в декабре Узбекистану будет официально присвоен статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Рассчитываем, что безусловно сотрудничество с Узбекистаном таким образом уже в новом формате „евразийской пятерки" получит новый импульс и развитие», — сказал он, выступая в онлайн-конференции «Промышленный диалог Россия-Узбекистан: новые проекты и партнерства.

17 ноября первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев в рамках своего выступления в вашингтонском Атлантическом совете заявил, что вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) вызывает меньше споров в обществе, нежели присоединение к Евразийскому экономическому союзу. В этой связи последний вопрос остается открытым, сказал он.

В мае Сенат большинством голосов одобрил сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя. «За» проголосовал 71 сенатор, «против» — 16, воздержались — 4. В конце апреля Законодательная палата также одобрила предложение. Тогда в голосовании участвовало 132 из 150 депутатов. «За» проголосовали 86 депутатов, «против» — «32», 14 воздержались.

О том, что Узбекистан может стать наблюдателем в ЕАЭС, в январе заявил президент Шавкат Мирзиёев. Он подчеркивал, что вступление страны в интеграционные объединения не означает потерю Узбекистаном независимости.

Глава государства отмечал, что «вступление в ЕАЭС должно отвечать интересам народа», и что этот вопрос должен рассмотреть парламент.

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