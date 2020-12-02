Импортный сахар снова могут обложить акцизом в 20%

Министерство финансов Узбекистана предложил ввести акциз в 20% на ввоз сахара с 1 января 2021 года, следует из проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой политики на 2021 год» (PDF).

Как пишет gazeta.uz, в список подакцизных товаров планируется включить «сахар белый без вкусо-ароматических или красящих добавок» (код ТН ВЭД 1701 99). При этом, ввоз сахара-сырца на территорию Узбекистана не облагается акцизным налогом, отметили в Минфине.

Сахарные заводы Узбекистана «Хорезм Шакар» и «Ангрен Шакар» с осени 2017 года практически приостановили работу после девальвации сума, в связи с чем резко вырос импорт сахара из-за рубежа (в 2016—2018 годах объем импорта превысил $1 млрд). Ставки импортных пошлин и акцизов на ввоз в страну сахара и его производных были обнулены, хотя прежде 30-процентная ставка сохранялась с начала 2000-х годов. В 2019 году заводы возобновили работу.

С 1 января 2020 года импортный сахар начали облагать акцизом в 20%, но в апреле из-за пандемии коронавируса правительство обнулило пошлины и акциз на 20 видов товаров, включая сахар.

Летом сахарные заводы «Ангрен шакар» и «Хоразм шакар» снова приостановили производство из-за отсутствия сырья. Источник «Газеты.uz» в «Ангрен шакар» сообщал, что отечественным производителям сложно конкурировать с импортным сахаром из-за нулевой ставки таможенной пошлины и акциза при ввозе сахара, когда как местные предприятия продолжают платить акциз.

Кроме того, сахар, производимый местными предприятиями, с 1 января реализуется на внутреннем рынке исключительно через биржевые торги с обеспечением равного доступа к биржевым торгам для всех категорий покупателей, кроме объемов не более 10% от общего объема производства, подлежащих реализации по прямым договорам через собственные торговые сети потребителям, расположенным в труднодоступных и отдаленных регионах страны.

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Позже сообщалось, что на заводах начались массовые сокращения, ожидалось, что без работы могли остаться около 2000 человек. В Министерства занятости и трудовых отношений частично опровергли эту информацию и заявили, что уволенные сотрудники ушли по собственному желанию.

8 ноября «Хоразм шакар» возобновил работу.