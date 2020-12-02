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  • 2 декабрь 2020 10:29
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Узбекистан признан "самым перспективным туристическим направлением"

Узбекистан признан "самым перспективным туристическим направлением"Один из ведущих индийских журналов о туризме Travel + Leisure India & South Asia объявил результаты ежегодной премии India’s Best Awards – 2020, сообщает Podrobno.uz.

 

В связи с глобальной пандемией результаты были опубликованы в формате онлайн на веб-сайте журнала и на страницах в социальных сетях.

 

По результатам ежегодного конкурса India's Best Awards – 2020 Узбекистан стал победителем в номинации "Самое перспективное туристическое направление" (Best Emerging Destination).

 

Как и в предыдущие годы, победители были определены путем онлайн-голосования читателей журнала.

 

Следует отметить, что Travel + Leisure – международный туристический журнал, первый номер которого опубликован в 1937 году. В настоящее время он издается на английском языке в США, Турции, Китае, Австралии, Индии, России и других странах.


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