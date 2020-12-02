Футбол: решающий матч за выход в Суперлигу закончился беспорядками





В рамках 20-го тура Про-лиги 1 декабря «Нефтчи» принял у себя на домашнем стадионе команду «Турон» в «золотом матче» за выход в Суперлигу. До встречи «Нефтчи» лидировал в турнирной таблице — клубу было достаточно сыграть вничью, чтобы пробиться в первый дивизион национального чемпионата. Однако по итогам матча «Турон» одержал победу со счетом 0:1 и впервые в истории вышел в Суперлигу.





На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, можно увидеть, как один из ферганских футболистов в прыжке ударил ногой главного судью игры Шавката Насибуллаева. Затем на поле также выбежали работники клубов и болельщики, которые бежали за судьями. На записи один из болельщиков заявляет, что помощнику судьи разбили голову.





За матчем с трибуны наблюдали хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров и другие руководители области, а также руководство Профессиональной футбольной лиги.





Пресс-секретарь Профессиональной футбольной лиги Шерзод Раджабов в беседе назвал произошедший инцидент «неприятным и печальным».

«Это видел весь Узбекистан, все футбольное сообщество. Все в курсе, что матч был решающим за путевку в Суперлигу и проходил на поле „Нефтчи". Болельщики „Нефтчи" после игры не смогли сдержать свои эмоции и выбежали на поле. Будет проведена проверка по факту оказания давления и применения силы в отношении официальных лиц… Участники инцидента, кто бы это ни был, понесут наказание», — заявил он.

По его словам, после изучения ситуации ПФЛ выступит с официальным заявлением.



