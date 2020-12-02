Футбол: решающий матч за выход в Суперлигу закончился беспорядками

Футбольный матч Про-лиги между командами из
Ферганской области «Турон» (Яйпан) и «Нефтчи» (Фергана) завершился беспорядками
с участием футболистов и болельщиков. Об этом рассказывает Gazeta.uz.
В рамках 20-го
тура Про-лиги 1 декабря «Нефтчи» принял у себя на домашнем стадионе команду
«Турон» в «золотом матче» за выход в Суперлигу. До встречи «Нефтчи» лидировал в
турнирной таблице — клубу было достаточно сыграть вничью, чтобы пробиться в
первый дивизион национального чемпионата. Однако по итогам матча «Турон» одержал
победу со счетом 0:1 и впервые в истории вышел в Суперлигу.
На видеозаписи,
распространенной в социальных сетях, можно увидеть, как один из ферганских
футболистов в прыжке ударил ногой главного судью игры Шавката Насибуллаева. Затем
на поле также выбежали работники клубов и болельщики, которые бежали за
судьями. На записи один из болельщиков заявляет, что помощнику судьи разбили
голову.
За матчем с
трибуны наблюдали хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров и другие
руководители области, а также руководство Профессиональной футбольной лиги.
Пресс-секретарь
Профессиональной футбольной лиги Шерзод Раджабов в беседе назвал произошедший
инцидент «неприятным и печальным».
«Это видел весь
Узбекистан, все футбольное сообщество. Все в курсе, что матч был решающим за
путевку в Суперлигу и проходил на поле „Нефтчи". Болельщики „Нефтчи" после игры
не смогли сдержать свои эмоции и выбежали на поле. Будет проведена проверка по
факту оказания давления и применения силы в отношении официальных лиц…
Участники инцидента, кто бы это ни был, понесут наказание», — заявил он.
По его словам,
после изучения ситуации ПФЛ выступит с официальным заявлением.