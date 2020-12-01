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  • 1 декабрь 2020 10:30
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Президенты Узбекистана и России обсудили саммит СНГ

Президенты Узбекистана и России обсудили саммит СНГ

30 ноября, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным.

 

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, стороны обсудили подготовку запланированного на декабрь саммита СНГ, который состоится под председательством Узбекистана в формате видеоконференции.

 

Президенты также рассмотрели вопросы расширения узбекско-российского сотрудничества. Они отметили «устойчивую динамику в развитии двусторонних торгово-экономических связей в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса».

 

«Активно осуществляются взаимные визиты, плодотворно работают совместная Межправительственная комиссия и другие механизмы взаимодействия. Растут объемы взаимной торговли, продолжается реализация приоритетных проектов промышленной кооперации в различных отраслях экономики, а также программ гуманитарного обмена», — говорится в сообщении.


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