Ожидается ли в Узбекистане вторая волна коронавируса? Ответ министра здравоохранения

Министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев рассказал, ожидается ли в стране вторая волна коронавируса.

В интервью Sputnikон также оценил нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Узбекистане.

«Она стабильная. Число подтвержденных случаев на сегодня составляет чуть более двух тысяч. Однако мы госпитализируем не только пациентов с СOVID-19, но и граждан, у которых внебольничная вирусная пневмония. Известно, что есть определенная доля ложноположительных тестов, а кроме того — что тест может быть положительным первые десять суток, а потом, даже если развивается пневмония, он может оказаться отрицательным», - сказал он.

Абдухаким Хаджибаев заявил, что «стабильность ситуации не успокаивает».

«По опыту многих других стран, в том числе России, понимаем, что второй волны, видимо, не избежать. Но мы готовы и делаем все возможное, чтобы она прошла максимально мягко. На время затишья мы оставили работать около 45 больниц из 150, остальные законсервировали. При необходимости они снова смогут принимать людей с коронавирусом», - отметил он.

Глава Минздрава также сообщил, что в Узбекистане значительно расширился охват населения тест-системами.

«В стране организовано 152 лаборатории», - заключил он.

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