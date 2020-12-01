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  • 1 декабрь 2020 10:12
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В аэропорту Ташкента появились электронные стойки самостоятельной регистрации

В аэропорту Ташкента появились электронные стойки самостоятельной регистрацииВ аэропорту Ташкента появились электронные стойки самостоятельной регистрации, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Uzbekistan Airports.

 

"В международных аэропортах Узбекистана внедряется система самостоятельной регистрации пассажиров и багажа производства компании SITA, которая является одним из ведущих мировых поставщиков качественных услуг в области авиатранспортных коммуникаций и информационных технологий", – отметили в компании.

 

В настоящее время в международном аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова установлены четыре киоска самостоятельной регистрации пассажиров (Self check-in), которые позволяют пассажирам быстро и легко пройти все этапы регистрации, выбрать желаемое место в салоне самолета и распечатать посадочный талон.

 

Пассажиры, путешествующие с багажом и зарегистрировавшиеся на свой рейс с помощью киоска, могут сдать свой багаж на обычных стойках не позднее времени окончания регистрации рейса.

 

"Uzbekistan Airports предложила всем авиакомпаниям, выполняющим регулярные рейсы из аэропорта Ташкент, подключиться к киоскам самостоятельной регистрации для использования данной услуги. На данный момент из-за отмены большинства регулярных рейсов только пассажиры авиакомпании Turkish Airlines могут воспользоваться данной услугой. Ожидается, что с возобновлением регулярных рейсов пассажиры и других авиакомпаний смогут пользоваться киосками", – подчеркнули в компании.

 

Также Uzbekistan Airports и аэропорт Ташкент совместно с компанией SITA ведут работу по внедрению самостоятельной регистрации пассажиров с автоматической сдачей багажа SITA Self-BagDrop.

 

Все этим меры, уверены в компании, позволят увеличить скорость обслуживания и создать удобства для пассажиров, а также повысить пропускную способность аэропорта.


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