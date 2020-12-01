В аэропорту Ташкента появились электронные стойки самостоятельной регистрации, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Uzbekistan Airports.

"В международных аэропортах Узбекистана внедряется система самостоятельной регистрации пассажиров и багажа производства компании SITA, которая является одним из ведущих мировых поставщиков качественных услуг в области авиатранспортных коммуникаций и информационных технологий", – отметили в компании.

В настоящее время в международном аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова установлены четыре киоска самостоятельной регистрации пассажиров (Self check-in), которые позволяют пассажирам быстро и легко пройти все этапы регистрации, выбрать желаемое место в салоне самолета и распечатать посадочный талон.

Пассажиры, путешествующие с багажом и зарегистрировавшиеся на свой рейс с помощью киоска, могут сдать свой багаж на обычных стойках не позднее времени окончания регистрации рейса.

"Uzbekistan Airports предложила всем авиакомпаниям, выполняющим регулярные рейсы из аэропорта Ташкент, подключиться к киоскам самостоятельной регистрации для использования данной услуги. На данный момент из-за отмены большинства регулярных рейсов только пассажиры авиакомпании Turkish Airlines могут воспользоваться данной услугой. Ожидается, что с возобновлением регулярных рейсов пассажиры и других авиакомпаний смогут пользоваться киосками", – подчеркнули в компании.

Также Uzbekistan Airports и аэропорт Ташкент совместно с компанией SITA ведут работу по внедрению самостоятельной регистрации пассажиров с автоматической сдачей багажа SITA Self-BagDrop.

Все этим меры, уверены в компании, позволят увеличить скорость обслуживания и создать удобства для пассажиров, а также повысить пропускную способность аэропорта.