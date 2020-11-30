Педагоги будут выходить на пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста, а также получат налоговые льготы

Педагоги будут выходить на пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

Это предусмотрено проектом закона "О статусе педагогического работника", разработанным Министерством юстиции совместно с МНО и Минвузом.

Согласно законопроекту, педагог – это физическое лицо, осуществляющее педагогическую деятельность в образовательных организациях (в детском саду, общеобразовательной школе, академическом лицее, профессиональной школе, колледже, техникуме, высшем и послевузовском образовательном учреждении, учреждениях переподготовки и повышения квалификации).

В настоящее время в нашей стране только в учреждениях системы народного образования осуществляют деятельность более полумиллиона педагогических работников. Также, в данных образовательных учреждениях обучаются около 6,5 миллиона учеников.

Проектом закона предлагаются:

·освобождение от уплаты государственной пошлины при обращении в суд по вопросам защиты чести, достоинства педагогических работников и действий должностных лиц;

·запрещение привлечения педагогического работника в работы, собрания и иные мероприятия, не связанные с его должностными обязанностями и профессиональной деятельностью;

·предоставление педагогическому работнику права на льготную пенсию с уменьшением общеустановленного возраста на 5 лет;

·освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц средств, направляемых педагогическим работником из его месячной заработной платы на приобретение жилья и автотранспортного средства.

·предоставление педагогическому работнику годового оплачиваемого удлиненного отпуска продолжительностью пятьдесят шесть рабочих дней, материальной помощи в размере базового должностного оклада на восстановление здоровья один раз в календарном году при предоставлении отпуска.

·установление минимального размера базовых должностных окладов педагогического работника и создание системы выплаты надбавок за выслугу лет;

·бесплатная профилактическая вакцинация педагогического работника от инфекционных заболеваний в период их профессиональной деятельности;

·прием в высшие образовательные учреждения по направлению педагогики педагогических кадров с пятилетним стажем работы в образовательных учреждениях, не имеющих высшего образования.

Проект закона размещен на Едином портале интерактивных государственных услуг для общественного обсуждения.