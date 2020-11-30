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  • 30 ноябрь 2020 9:39
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Города охватят генпланами к 2025 году

Города охватят генпланами к 2025 годуПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 ноября подписал указ «Об утверждении стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021−2025 годы». Об этом сообщает Gazeta.uz.

 

Документом планируется достижение к 2025 году охвата генеральными планами всех городов и 25% городских поселков Узбекистана.

 

С 1 января 2021 года для обеспечения общественного контроля за строительством устанавливается следующий порядок:

 

а) генпланы населенных пунктов утверждаются с учетом результатов общественного обсуждения. При этом их общественное обсуждение осуществляется в следующем порядке:

·I этап — ознакомление граждан со сроками, местом и порядком проведения общественного обсуждения;

·II этап — проведение общественного обсуждения (обсуждения, социальные опросы, сбор мнений жителей, землепользователей и собственников объектов недвижимости и другие способы) по проекту генплана населенного пункта;

·III этап — анализ общественного мнения на основе фиксированных результатов общественного обсуждения;

·IV этап — информирование населения о результатах общественного обсуждения в средствах массовой информации, в том числе в интернете;

 

б) внедряется возможность осуществления общественной экспертизы генпланов на предмет соответствия правам и законным интересам юридических и физических лиц, интересам общества и государства;

 

в) вводится механизм разработки альтернативного генплана или внесения в него изменений (корректировки) по инициативе субъектов общественного контроля, не согласных с предложенным генпланом;

 

г) организация общественного обсуждения проектов генпланов населенных пунктов возлагается на хокимияты.


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