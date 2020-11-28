Госслужащих Узбекистана будут проверять на правовую грамотность

Министерством юстиции на портале СОВАЗ размещен проект постановления Кабинета Министров «О дополнительных мерах по повышению правовой грамотности государственных служащих».

Документ разработан в рамках исполнения мер по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики (УП-5997 от 19.05.2020 г.).

Проектом предлагается, что руководители исполнительных органов государственного и местного управления организуют работу по повышению правовой грамотности государственных служащих.

В документе приведено Положение о минимальных требованиях к уровню правовой грамотности госслужащих. Оно будет распространяться на работников правоохранительных органов, имеющих высшее юридическое образование, военнослужащих, работников юридических служб госорганов.

Планируется, что госслужащие будут обязаны проходить плановую оценку уровня своих правовых знаний раз в 3 года.

Агентство развития государственной службы при Президенте станет компетентным оператором, который ведет базу данных тестовых вопросов, оценивает уровень правовой грамотности. Оценка будет проводиться в онлайн-режиме путем проведения тестов.

Тестовые вопросы будут составлены на государственном и, при необходимости, на каракалпакском языках.

На Минюст планируется возложить обязанность по обобщению итогов оценки в разрезе госорганов, изучению положительного опыта госорганов с высокими результатами, а при низких оценках – проведение анализа причин и проблем данных организаций, сообщает Norma.uz.