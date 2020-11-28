Индийские кинематографисты снимут сериал о Бабуре в Узбекистане

«Даракчи».
Съемочные работы индийских кинематографистов будут проходить в Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областях Узбекистана.
Меморандум подписали представители компании"WINGSPAN group” Тасним Удайпурвала, Нерадж Рати и глава агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.
В сериале "Бабур" будет рассказываться о детстве и юности Захириддина Мухаммада Бабура, история его правления в Афганистане, а также о его походах на Индию, об основании династии Бабуридов, о его роли в мире литературы и реформах, которые он осуществил в Индии.
Сериал будет способствовать продвижению личности правителяи поэта, общественного деятеля Бабура. Также съемки сериала на территории нашей страны повысят туристический потенциал Узбекистана, будут способствовать улучшению культурных связей и дружественных отношений между народами, отметили в Агентстве.
Съемки сериала в Узбекистане планируется начать с декабря текущего года.