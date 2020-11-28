За истязание, повлекшее гибель или увечье животного, предлагают лишать свободы

Уголовный кодекс Узбекистана предлагается дополнить новой статьей 202−1 (жестокое обращение с животными). Соответствующий законопроект опубликовала Генеральная прокуратура.

Согласно проекту, жестокое обращение с животными и истязание, повлекшие их гибель либо увечье, планируется наказывать штрафом от 20 до 50 базовых расчетных величин или общественными работами до 240 часов или исправительными работами сроком до 1 года или ограничением свободы сроком до 6 месяцев или лишением свободы сроком до 6 месяцев.

То же деяние, совершенное:

·группой по предварительному сговору;

·с распространением информации в СМИ и интернете;

·в отношении двух и более животных;

·в присутствии несовершеннолетних;

·в отношении животных, внесенных в Красную книгу, —

предлагается наказывать штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин или общественными работами до 360 часов или исправительными работами сроком до 3 лет или ограничением свободы сроком до 1 года или лишением свободы сроком до 1 года.

Сейчас за истязание, гибель или увечье животных предусмотрена административная ответственность по статье 111 КоАО, размер штрафа составляет от 1 до 3 минимальных зарплат, за повторное нарушение или совершенное в присутствии несовершеннолетнего предусмотрен штраф в 3−5 МРЗП или административный арест до 15 суток.

Напомним, серьезно ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными власти намеревались еще в 2019 году. Тогда речь шла о более крупных денежных санкциях в рамках административной ответственности. За жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, предлагалось наложение штрафа от 10 до 15 МРЗП. Однако по итогам второго чтения в Законодательной палате крупные штрафы не получили одобрения большинства депутатов.

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