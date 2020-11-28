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  • 28 ноябрь 2020 11:03
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С 1 декабря в Узбекистане откроют компьютерные клубы

С 1 декабря в Узбекистане откроют компьютерные клубыС 1 декабря в Узбекистане разрешается деятельность компьютерных игровых центров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. Решение принято в целях развития в стране электронного спорта.

 

Открывающиеся центры должны соответствовать следующим санитарно-эпидемиологическим требованиям:

 

— игроки должны размещаться отдельно друго от друга, расстояние между столами должно учитывать социальное дистанцирование;

 

— сотрудники должны быть в медицинских масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию;

 

— у посетителей должна измеряться температура тела, клиенты с температурой 37 градусов и выше, с симптомами инфекции, а также без масок допускаться не должны;

 

— после каждого посетителя поверхности стола и других предметов должны дезинфицироваться.

 

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