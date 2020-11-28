В Узбекистане с 1 марта запрещается возведение жилых домов и зданий высотой более двух этажей без проведения экспертизы проекта

В Узбекистане с 1 марта 2021 года вводятся новые правила строительства зданий и жилых домов, в том числе индивидуальных, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на указ главы государства.

В документе отмечается, что с 1 марта 2021 года строительство и реконструкция зданий и сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов, этажностью более двух этажей (без учета цокольного этажа), высотой более 12 метров от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 квадратных метров осуществляются с обязательным проведением экспертизы проектной документации объекта и установлением государственного строительного контроля объекта территориальными инспекциями по контролю в сфере строительства при Министерстве строительства.

Положительное экспертное заключение по проектной документации будет признано действительным при условии его внесения экспертной организацией в "Единый реестр экспертных заключений" Национальной информационной системы "Прозрачное строительство", за исключением экспертных заключений по проектной документации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

Кроме того, с этого времени запрещается:

·застройщикам – физическим и юридическим лицам, за исключением организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы в качестве основного вида деятельности, самостоятельно (хозяйственным способом), без заключения договора строительного подряда со строительной организацией, осуществлять строительство и реконструкцию зданий и сооружений этажностью более двух этажей (без учета цокольного этажа), высотой более 12 метров от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 квадратных метров

·осуществление строительства многоэтажных многоквартирных домов на земельных участках, расположенных в функциональных зонах территорий населенных пунктов, не предназначенных для такого вида строительства

·увеличение этажности (надстройка) существующих зданий и сооружений, в том числе индивидуального жилья, без проведения экспертизы проектной документации

·увеличение этажности строящихся зданий и сооружений (путем изменения проектной документации) без проведения экспертизы измененной проектной документации.