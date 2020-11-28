В Узбекистане «Спутник V» могут начать применять не ранее 2021 года

Специалисты Узбекистана и России продолжают переговоры по вакцине «Спутник V» от коронавируса COVID-19, до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать в республике, сообщает kun.uz.

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины «Спутник V» в 2020-2021 годах. Минздрав Узбекистана также сообщил, что запросил у РФПИ 5 тыс. доз «Спутника V».

«Вопрос еще рассматривается, до конца года, наверное, не получится. Технически это невозможно, времени уже не осталось», – сказал представитель агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках применения вакцины «Спутник V» в Узбекистане.

Он добавил, что вопрос использования российских вакцин в Узбекистане рассматривается в двустороннем порядке. «Идут переговоры, «мяч» на стороне российской стороны», – отметил представитель агентства.

Ранее первый заместитель директора агентства Ботиржон Курбанов заявлял, что власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.