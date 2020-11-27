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  • 27 ноябрь 2020 10:35
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ЦБ разрешил банкам устанавливать личность физлиц по водительским правам

ЦБ разрешил банкам устанавливать личность физлиц по водительским правам

В Узбекистане Центральный банк разрешил коммерческим банкам устанавливать личность физических лиц по водительским правам или паспорту без штампа о регистрации по месту жительства. Об этом сообщил руководитель филиала «Капиталбанка» Сергей Гимадиев со ссылкой на письмо ЦБ.


Документ был разослан всем коммерческим банкам страны 26 ноября.


Ранее сообщалось, что водительское удостоверение старого образца не является документом, удостоверяющим личность.


Однако в постановлении Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию качества и упрощению процедур предоставления государственных услуг в системе органов внутренних дел» от 19 июня 2017 года отмечается, что национальному водительскому удостоверению нового образца придали статус официального государственного документа, удостоверяющего личность.


Напомним, старые водительские права действительны только до 1 января 2022 года. Срок обмена водительских удостоверений старого образца установлен до 31 декабря 2021 года включительно.

 

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