ЦБ разрешил банкам устанавливать личность физлиц по водительским правам





Документ был разослан всем коммерческим банкам страны 26 ноября.





Ранее сообщалось, что водительское удостоверение старого образца не является документом, удостоверяющим личность.





Однако в постановлении Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию качества и упрощению процедур предоставления государственных услуг в системе органов внутренних дел» от 19 июня 2017 года отмечается, что национальному водительскому удостоверению нового образца придали статус официального государственного документа, удостоверяющего личность.





Напомним, старые водительские права действительны только до 1 января 2022 года. Срок обмена водительских удостоверений старого образца установлен до 31 декабря 2021 года включительно.

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