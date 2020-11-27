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  • 27 ноябрь 2020 10:33
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Узбекский тяжелоатлет получил медаль Олимпиады в Лондоне спустя восемь лет

Узбекский тяжелоатлет получил медаль Олимпиады в Лондоне спустя восемь летМеждународный олимпийский комитет (МОК) перераспределил медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в двух весовых категориях в тяжелой атлетике, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МОК.

 

Как отмечается в сообщении, исполком МОК принял соответствующее решение на основании вердикта дисциплинарной комиссии после дисквалификации тяжелоатлетов.

 

Ранее украинец Алексей Торохтий, завоевавший в Лондоне золото в весовой категории до 105 кг, был лишен награды после перепроверки допин-проб. Он был дисквалифицирован на два года за применение дегидрохлорметилтестостерона.

 

Медаль Торохтия перешла иранцу Навабу Насиршелалу, серебро – Бартломею Бонку из Польши, бронза – Ивану Ефремову (Узбекистан).

 

Ефремов является призером Чемпионатов мира по тяжелой атлетике в Хьюстоне (США, 2015) и Анахайме (США, 2017), Азиатских игр и чемпионата Азии. Также Ефремов в весовой категории 105 килограммов защищал честь Узбекистана на Олимпийских играх в Лондоне-2012 и Рио-2016.


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