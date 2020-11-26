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  • 25 ноябрь 2020 18:07
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Узбекистан и Франция начнут сотрудничать в сфере кинематографии

Узбекистан и Франция начнут сотрудничать в сфере кинематографии

В столице состоялось официальное открытие лаборатории KinoDocOuzbékistan, организованной посольством Франции в Узбекистане в партнерстве с НА "Узбеккино" и другими ведомствами, сообщает пресс-служба национального агентства.

 

Лаборатория по созданию креативных сценариев, режиссуре и реализации творческих документальных фильмов для молодых кинематографистов пройдет с 23 ноября по 18 декабря 2020 года.

 

Французский режиссер документального кино Люк Товен из IVA Company проведет онлайн-тренинг в три этапа специально для студентов Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

 

В ходе мероприятия глава посольства Франции в Узбекистане господин Брис Рокфёй подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества в сфере кинематографии и продвижении проектов молодых специалистов при поддержке зарубежного опыта.

Режиссер фильма Моя узбекская мечта Арно Фрилле

 

Генеральный директор НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов заявил, что со своей стороны агентство начнет выделять гранты, а также обеспечит всем необходимым техническим оборудованием для проведения съёмочных работ.

 

Завершающей нотой церемонии открытия стал круглый стол, посвящённый развитию французско-узбекских проектов в сферах кинематографии и молодёжной политики.

 

Напомним, Люк Товен приезжал в Узбекистан в 2019 году и провёл мастер-класс для студентов института и школы искусств Focus. Под его руководством участникам удалось снять несколько короткометражных документальных фильмов, один из них - кинокартина Лариса Саидалохона Масудхонова, которая стала лауреатом нескольких кинофестивалей.

 

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