Депутат поднял вопрос об удержании комиссии за обналичивание денег с пластиковой карты

На пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели законопроект «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год» в первом чтении.

В ходе обсуждений с участием представителей правительства во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, член фракции СДП «Адолат» Шухрат Полвонов обратил внимание правительства на тот факт, что при обналичивании гражданами заработной платы и приравненных к ней выплат в банкоматах, удерживается комиссия за банковские услуги в размере 1 процента, сообщает Kun.uz.

Депутат сказал о том, что сегодня заработная плата населения и приравненные к ней выплаты почти в полном объёме переведены на пластиковые карты, согласно нормативно-правовым актам, денежные средства на пластиковых карточках приравниваются к наличным деньгам, однако коммерческие банки при обналичивании пластиковых карточек в банкоматах удерживают комиссию в размере 1 процента.

Депутат привёл следующий пример. Если 10 процентов населения в месяц обналичат в среднем по 1 млн сумов денежных средств, то в пользу банков удерживается 30 млрд сумов в месяц и 350 млрд сумов в год.

«Согласно законодательству, регулирующему деятельность банков, в процессе обналичивания денег на пластиковых картах установлено удержание максимального 1 процента за банковские услуги. Почему и сейчас удерживают этот максимальный 1 процент?» - задал вопрос депутат.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурматов ответил, что данная практика внедрена для возмещения расходов коммерческих банков на оказание населению услуг банкомата, и сообщил, что претензия депутата будет изучена Центральным банком и Антимонопольным комитетом.

Кроме того, премьер-министр Абдулла Арипов также прокомментировал выступление депутата. Он заявил, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению, и даже если однопроцентный платёж не будет отменён полностью, то будет рассмотрен вопрос об его снижении.