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  • 25 ноябрь 2020 12:33
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В Узбекистане определены товары для обязательной маркировки

В Узбекистане определены товары для обязательной маркировки

В Узбекистане определили перечень товаров для обязательной цифровой маркировки. Соответствующее постановление приняло правительство, передает UzReport.

 

Согласно документу, с 1 января следующего года маркировка будет обязательна для алкогольной продукции (кроме пива) и табачных изделий.

 

С 1 апреля 2021 года требование распространится и на пиво.

 

На следующем этапе будет внедрена маркировка лекарственных средств, медицинских изделий, бутилированной воды, прохладительных напитков и бытовой техники. Точная дата нововведений будет известно позже.

 

Начиная с марта 2021 года, ввоз немаркированной алкогольной и табачной продукции в Узбекистан будет запрещён.

 

До 1 декабря 2020 года в РУз планируется запустить Национальную информационную систему мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi. Ее оператором будет ООО CRPT Turon на основе соглашения о государственно-частном партнерстве


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