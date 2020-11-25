В Узбекистане определены товары для обязательной маркировки

В Узбекистане определили перечень товаров для обязательной цифровой маркировки. Соответствующее постановление приняло правительство, передает

Согласно документу, с 1 января следующего года маркировка будет обязательна для алкогольной продукции (кроме пива) и табачных изделий.

С 1 апреля 2021 года требование распространится и на пиво.

На следующем этапе будет внедрена маркировка лекарственных средств, медицинских изделий, бутилированной воды, прохладительных напитков и бытовой техники. Точная дата нововведений будет известно позже.

Начиная с марта 2021 года, ввоз немаркированной алкогольной и табачной продукции в Узбекистан будет запрещён.

До 1 декабря 2020 года в РУз планируется запустить Национальную информационную систему мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi. Ее оператором будет ООО CRPT Turon на основе соглашения о государственно-частном партнерстве