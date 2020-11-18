Госбюджет на будущий год будет дефицитным

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект "О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год", сообщает Podrobno.uz.

" В 2021 году ожидается, что ВВП страны достигнет 688,9 трлн. сумов, доходы Государственного бюджета – 147 трлн. сумов или 21,3 процента относительно ВВП. Расходы Государственного бюджета составят 165,7 трлн. сумов. Это на 24 процента больше, чем в 2020 году, при этом более половины расходов Государственного бюджета будут направлены на социальную сферу", – отметили в нижней палате.

Отраженные в законопроекте основные направления и показатели макроэкономической политики на 2021 год разработаны исходя из того, что пандемия коронавируса может продолжиться и в следующем году.

При этом основное внимание обращается на сохранение макроэкономической стабильности, то есть рост ВВП составит 5,1 процента, сохраняя положительную динамику в последние годы. В частности, объем промышленного производства увеличится на 5,8 процента, строительства — на 6,5 процента, сельского хозяйства — на 2,7 процента и услуг — на 6,4 процента.

Законопроектом предусматривается ряд изменений в бюджетной сфере. Так, в целях дальнейшего повышения прозрачности бюджетного процесса предлагается применение штрафов к ответственным руководящим работникам соответствующих министерств и ведомств, в случае неопубликования министерствами и ведомствами на их официальных веб-сайтах информации об исполнении Государственного бюджета.

В 2021 году из бюджета предусматривается выделить на реализацию госпрограмм в сфере образования 2,2 трлн. сумов, в том числе впервые 30 млрд. сумов на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Еще один важный аспект: с учетом расширения сети негосударственных дошкольных образовательных учреждений, на негосударственные ДОУ из Госбюджета планируется выделить 600 млрд. сумов субсидий, то есть вдвое больше относительно этого года.