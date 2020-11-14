Образцы китайской вакцины привезены в Узбекистан

В Узбекистане стартовал процесс проверки китайской вакцины, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Агентства по развитию фармацевтической отрасли.

Напомним, что Узбекистан и Китай в конце октября договорились о проведении клинических испытаний рекомбинантной вакцины против коронавируса у нас в стране. Об этом стало известно по итогам переговоров между Министерством инновационного развития и представителями Института микробиологии Китайской академии наук, а также китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

19 ноября Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники получил для проведения проверок контроля качества вакцину, образцы плацебо и соответствующие стандарты и реагенты, которые были предоставлены Центром передовых технологий Министерства инновационного развития.

В настоящее время Фармакологический комитет Государственного центра проводит экспертизу документов первого и второго этапов клинических исследований вакцины. Кроме того, Лаборатория вакцин, сывороточных препаратов и микробиологических исследований и Лаборатория фармако-токсикологических исследований проводят контрольные проверки качества вакцин. Вся проводимая работа находится под контролем Министерства здравоохранения.

Если результаты проверки окажутся положительными, будет решаться вопрос о проведении третьего этапа клинических исследований вакцины в Узбекистане. Их планируется провести на добровольцах от 18 лет и старше. Перед началом испытаний представители Китайской Народной Республики проведут ряд тренингов по условиям вакцинации. Весь процесс будет проходить в Ташкенте.

Вакцина, разработанная китайской компанией, представляет собой генно-инженерный белок поверхностного антигена коронавируса, отличается высокой степенью безопасности по сравнению с аденовирусной и инактивированными типами вакцин. В случае успешного завершения всех фаз клинических испытаний Узбекистан будет иметь приоритет в приобретении вакцины по срокам и минимальной цене.