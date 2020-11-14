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  • 25 ноябрь 2020 10:38
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Тарифы на газ и электроэнергию не будут повышаться в 2021 году

Тарифы на газ и электроэнергию не будут повышаться в 2021 году

Тарифы на газ и электроэнергию сохранятся без изменений в 2021 году, сообщил депутат Законодательной палаты, член фракции Либерально-демократической партии Узбекистана Расул Кушербаев.

 

Соответствующая норма отражена в проекте государственного бюджета на 2021 год, который рассматривается в нижней палате парламента, отметил парламентарий.

 

По его словам, 24 ноября премьер-министр Абдулла Арипов выступил на пленарном заседании Законодательной палаты и подтвердил, что тарифы не будут повышаться с целью поддержки населения.

 

В конце октября президент Шавкат Мирзиёев поручил сохранить тарифы на электроэнергию без изменений в 2021−2022 годы. Председатель правления компании «Региональные электрические сети» Улугбек Мустафоев сообщил, что глава государства поставил задачу, чтобы работы по модернизации и реконструкции электроэнергетических предприятий выполнялись не за счет повышения тарифа, а за счет снижения производственных затрат.

 

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