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  • 24 ноябрь 2020 9:48
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Госкомэкологии выступил за продление моратория на рубку деревьев

Госкомэкологии выступил за продление моратория на рубку деревьев

Госкомэкологии во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами внесено предложение о целесообразности продления моратория на рубку деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, сообщает «Даракчи».

 

Также подготовлены и внесены на рассмотрение Кабинета Министров Республики Узбекистан предложения по организации служб по защите и сохранению растений при управлениях благоустройства хокимиятов.

 

Согласно утвержденной главой государства концепции охраны окружающей среды Узбекистана до 2030 года, мораторий действует с 1 ноября этого года по 31 декабря будущего года.Мораторий не распространяется на санитарную обрезку и вырубку деревьев и кустарников, поврежденных в результате воздействия природных факторов или вредителей, болезней растений, засыхающих или высохших, а также угрожающих безопасности жизни и здоровья человека, имуществу юридических и физических лиц.

 

Между тем, несмотря на мораторий, в Узбекистане продолжали в течение года вырубать абсолютно здоровые деревья. Так, например, на прошлой неделе на улице Гагарина в Ташкенте Чиланзарским районным управлением благоустройства было незаконно срублено одно дерево чинары. Ущерб растительному миру составил почти 43 млн сумов.


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