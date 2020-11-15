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  • 24 ноябрь 2020 9:28
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Установлены личности граждан, пытавшихся украсть уголь из движущегося поезда

Установлены личности граждан, пытавшихся украсть уголь из движущегося поезда

Гражданами, пытавшимися выгрузить уголь из поезда, оказались безработные жители Ангрена. Об этом сообщает UzNews.

 

Ранее мы сообщали, что 17 ноября во время движения грузового состава с железнодорожной станции «Аблык» неизвестные лица попытались произвести незаконную выгрузку угля прямо на ходу поезда из открытых полуприцепов.

 

Сотрудник Ахангаранского отряда Военизированной охраны «Узбекистон темир йуллари» остановил тепловоз и попытался поймать граждан, однако они успели скрыться с места преступления.

 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личности этих неизвестных лиц были установлены. Ими оказались нигде не работающие жители города Ангрена: Б.Х.А., 1980 г.р., Т.С.У., 1986 г.р., Н. А.Д., 1989 г.р. и Т.Х.У., 1985 г.р.

 

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.


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