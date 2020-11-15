За незаконное обогащение чиновников предлагается ввести уголовную ответственность

Уголовный кодекс Узбекистана предлагается дополнить статьей о незаконном обогащении должностного лица. Об этом говорилось на втором заседании Национального совета по противодействию коррупции 21 ноября, сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

На мероприятии отмечалось, что устранение причин и предпосылок возникновения коррупции является наиболее эффективной мерой в борьбе с ней. Поэтому Антикоррупционное агентство совместно с другими заинтересованными ведомствами разработало и представило на предварительное обсуждение проекты законов «Об Агентстве по противодействию коррупции Республики Узбекистан», «О декларировании доходов, имущества и конфликта интересов государственных служащих» и «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и их проектов».

Кроме того, обсужден проект «дорожной карты» по дальнейшей имплементации международных стандартов по противодействию коррупции в законодательство Узбекистана. В рамках проекта разработан предварительный перечень сфер и должностей государственных служащих, наиболее подверженных коррупции, определена уголовная ответственность за подкуп иностранных должностных лиц и представителей международных организаций.

Документ также предусматривает разработку проекта нормативно-правового документа для анонимных сообщений о коррупционных случаях и их рассмотрения.

Кроме того, предусматривается формирование открытой базы данных для обеспечения прозрачности расходования кредитов и финансовой помощи, предоставляемой международными организациями.

Согласно статье 20 (незаконное обогащение) Конвенции ООН против коррупции, при условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т. е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

Во многих странах введено уголовное наказание за незаконное обогащение в той или иной форме. Фонд борьбы с коррупцией (Россия) выделяет три степени реализации ответственности за незаконное обогащение в разных странах:

·Признание незаконного обогащения как самостоятельного уголовного преступления. Для привлечения к ответственности следователям достаточно доказать отсутствие законных источников доходов для покупки имеющихся активов. Такая норма распространена в странах Южной Америки, Африки и Азии, но действует и в Европе (Литва);

·Незаконное обогащение рассматривается только в связке с другим преступлением, которое должно быть доказано. При этом не нужно доказывать, что имущество, происхождение которого подозреваемый не может объяснить, было приобретено на средства, полученные в результате совершения преступления. Такие активы признаются приобретенными незаконно и могут быть конфискованы, а владельцев активов осудят за незаконное обогащение;

·Наличие активов, которые не соответствуют легальным доходам подозреваемого в коррупции, используется как косвенное доказательство преступления или как основание для возбуждения уголовного дела по коррупционному или иному преступлению.

В Украине в 2019 году вернули уголовную ответственность за покупку чиновником активов, стоимость которых превышает на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы. Приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В России и Казахстане этот вопрос пока рассматривается.

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