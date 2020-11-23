В Узбекистане появится диетическая ягнятина без специфического запаха. Ее производством займется крупнейший сельскохозяйственный кластер Узбекистана Jizzax Organiс, сообщает Podrobno.uz.

В ноябре 2020 года национальный кластер завез в Узбекистан 2100 овец и баранов породы Дорпер из Австралии. Эти животные неприхотливы в еде и хорошо переносят жаркий, засушливый климат. Суточный привес баранов достигает 700 грамм, а мясо не имеет специфического запаха.

"Дорпер – южноафриканская порода, но мы первые в Узбекистане выбрали импорт не из ЮАР, а из Австралии. Это связано с тем, что в Южной Африке нет смены времен года, и у животных возникли бы сложности с адаптацией. Несколько поколений наших баранов жили в Австралии, благодаря чему привыкли к ветру, жаре и перепадам температур. Дорперы легки в уходе, не нуждаются в стрижке и едят более 400 видов растений, что также снижает расходы на их содержание и удешевляет конечный продукт. Кроме того, овцы этой породы в 70% случаев во втором приплоде приносят двух ягнят. Это позволит нам в короткие сроки увеличить поголовье стада", – сказал главный зоотехник Jizzax Organic Сергей Барышников.

По прогнозам специалистов Jizzax Organic в 2021 году численность стада породистых баранов достигнет 6000 голов, а в 2022 году диетическая ягнятина поступит в розничные торговые точки. Объем инвестиций кластера в овцеводство по состоянию на 31 октября 2020 года достиг 2,8 млн долларов. К концу 2022 года объем инвестиций составит 9,6 млн долларов.