Руководство школы в Андижане уволено после вывода учеников на мороз

Учащиеся школы №43 Андижана были построены на улице без верхней одежды в рамках агитационно-просветительского мероприятия «Новый Узбекистан — новое мировоззрение», сообщило управление народного образования области. Для участия в нем (такие мероприятия проводятся во всех регионах страны) прибыла пропагандистская группа, состоящая из известных ученых, деятелей искусства, науки, культуры и старейшин, говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 ноября. Фотографии учеников, стоящих с флажками на фоне не растаявшего снега, распространились в интернете 22 ноября. На снимках видно, что мужчины и женщины, которых провожали ученики, тепло одеты.

По данным облУНО, ученики, «узнав о визите агитационной группы», вышли на улицу в 11:25. «Фотографии снимали активисты махалли и заместитель директора школы по духовно-просветительской работе — для создания фотоальбома мероприятия».

Управление отмечает, что «в беседе с запечатлёнными на снимках детьми рабочая группа узнала, что дети находились на улице 2−3 минуты, после чего учителя попросили их вернуться в классы до окончания перемены (до 11:35)».

В заявлении подчеркивается, что у учащихся и их родителей нет претензий по поводу случившегося, «поскольку дети оставались на улице непродолжительное время». Это выяснила рабочая группа в беседе с детьми и их родителями.

Отметив, что «представители сферы образования должны заботиться о здоровье и безопасности каждого ученика во время их нахождения в школе больше, чем представители общественности и блогеры», облУНО сообщило об освобождении от должностей врио директора Д. Насирдинова и его заместителя по духовно-воспитательной работе С. Исмановой.

Управление народного образования области попросило руководителей, учителей и сотрудников всей системы народного образования «относиться к каждому ученику как к своему ребенку» и не допускать подобных ситуаций, которые могут повлиять на их здоровье и безопасность.

Комментарий детского омбудсмана

Уполномоченный по правам ребёнка Алия Юнусова выразила «однозначное мнение о недопустимости проведения такого рода мероприятий в ненастную погоду, тем более, что на 18 ноября ожидалось понижение температуры воздуха до -15 градусов, а также осадки: дождь, снег».

«Независимо от того, кто был инициатором проведения мероприятия, они должны нести ответственность. Недопустимо подвергать угрозе здоровье детей. Я категорически против того, чтобы и в дальнейшем детей вовлекали в такого рода мероприятия».

«Должностные лица должны уже отказаться от таких форм проявления „уважения" и приветствий с использованием детей. Праздновать надо с детьми. Мы должны правильно учить детей и правильно делать акценты», — подчеркнула Алия Юнусова.

Как сообщалось ранее, в школах Узбекистана учащиеся и учителя будут исполнять гимн перед началом занятий, а на переменах слушать стихи и песни о родине. Президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что школа — это не только образовательное учреждение, но и место духовно-нравственного воспитания.



